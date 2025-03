Läti hakkab arendama miljonite eurode eest droonitõrje lahendusi

„Sõlmitud lepingute peamised eesmärgid on arendada välja kaasaegsetele ohtudele vastavad lühimaa õhutõrjevõimekused, laiendada konkurentsivõimeliste ja kolmandatest riikidest sõltumatute droonitõrjelahenduste valikut nii Eestis kui ka Euroopa Liidus ning suurendada strateegilisi investeeringuid sõjandusalasesse teadus- ja arendustegevusse,“ ütles Läti kaitseminister Andris Sprūds riiklikus pressiteates.

Droonitõrjelahenduste arendamise teadus- ja arenduslepingud on sõlmitud ettevõtetega Origin Robotics, SAF Tehnika ja Frankenburg Technologies.

Esimesed kolm droonitõrje projekti keskenduvad automaatse droonipüüduri, elektroonilise sõjapidamise lahenduse ja juhitavate rakettide arendamisele. Lähiajal lisandub nendele vähemalt üks projekt, mille eesmärk on kohandada kaitseväes juba kasutusel olevaid relvasüsteeme automaatseks droonitõrjeks. Selle lepingu osas on läbirääkimised lõppfaasis ning plaanis on koostöö ettevõttega WeMPS.