Smartpost lisas nimesse i-tähe – nüüdsest ollakse SmartPosti

„Smartpost Itella on olnud üks populaarsemaid kaubamärke Eestis. Meie eesmärk on ehitada veelgi tugevam bränd kõigis Baltimaades. Tarbijad eelistavad tugevaid kaubamärke ja ettevõtted valivad brände, mida nende kliendid armastavad. Igapäevaelu sujuvaks muutmine on põhjus, miks meie kliendid valivad SmartPosti. Meie jaoks on kõige olulisem pakkuda oma klientidele mugavat kliendikogemust, mida arendame järjepidevalt ka tulevikus,“ ütles ettevõtte Baltimaade juht Gediminas Mickus.