Kuidas SmartPosti Agne Vaheri elu lihtsamaks teeb?

Mugavus igas olukorras

Agne hindab eriti SmartPosti pakiautomaatide kasutajasõbralikkust. „Enamik aastast on Eestis külm ja ei taha pakke postitades või võttes õues külmetada. SmartPosti pakiautomaadid asuvad siseruumides, mis tähendab, et tooted on kaitstud ilmastikuolude eest,“ selgitab naine. Sisepakiautomaadid tagavad, et temperatuuritundlikud tooted on talvel kaitstud külmumise eest, samas kui suvel ei pea muretsema liiga kõrgete temperatuuride pärast, mis võivad samuti tooteid kahjustada.

Siseautomaate peaks eelistama elektroonika, kosmeetika ja kindlasti ravimite tellimise korral. E-kaubanduse seire põhjal eelistavad eestimaalased veebist kõige rohkem tellida just elektroonikat ja kosmeetikat. Külmakraadid ei sobi aga vett sisaldavatele ilutoodetele: külmudes võib vesi eralduda teistest koostisainetest ja toote konsistents seetõttu muutuda. Alati ei ole pärast toote üles sulamist muutused silmaga näha, kuid tootja lubatud omadusi ei pruugi sellisel ilutootel paraku enam olla. Eriti õrnad on loodustooted.

Väga tähelepanelikult tasub külmade ilmade korral järgida toidulisandite ja vitamiinidega seonduvat, mida toodetakse väga rangete nõuete järgi ning tootjad annavad kaasa täpsed sellistele toodetele sobilikud temperatuurivahemikud. Lõviosas on need mõeldud toatemperatuuril hoiustamiseks.

Lühikesed koodid ja kiire teenus

Agne jaoks on oluline SmartPosti süsteemi lihtsus. „Lühikesed koodid on suur aja kokkuhoid. Ma ei pea pikka koodi pakiautomaati sisse trükkima, vaid vastupidi – pakiautomaadi kasutamine on kiire ja mugav,“ räägib ta. Kiirus ja lihtsus on Agne jaoks olulised, kuna ettevõtliku naise ja ema elutempo puhul on efektiivsed ning aega kokkuhoidvad lahendused enam kui teretulnud igapäevaelu toimetuste tegemiseks.

„SmartPosti uued pakiautomaadid on kõik eraldi nupukestega – neis saab mugavalt ilma järjekorrata toimetused tehtud,“ lisab ta.