SmartPost Itellast saab SmartPosti: mida see tähendab klientidele?

Nimi muutub, kuid teenus jääb samaks

SmartPosti Baltikumi turunduse, kliendikogemuse ja klienditeeninduse juht Annika Parm rõhutab, et uuele nimele üleminek toimub klientide jaoks sujuvalt: „Meie eesmärk on tagada, et kliendid saaksid muutusest vaid positiivse kogemuse. Pakiteenus jääb sama kiireks ja mugavaks kui varem. Oleme pikalt olnud turu kvaliteediliider ja mõistame, et Itella on olnud oluline osa meie identiteedist. Harjumine uue nimega on loomulik protsess. Hea võrdlus on see, kui abiellumisel saadakse uus nimi. Meie saame samuti uue nime, kuid sisuliselt on tegemist sama ettevõttega, mille teenused ja väärtused on endised.“