E-poed, pange tähele: SmartPosti uus teenus viib tellimused kiiremini kohale

Terviklik logistikalahendus kaupmeestele

„Turu kvaliteediliidrina näeme, et paljud kaupmehed püüavad ise väga palju ära teha – alates ladustamisest ja komplekteerimisest kuni tarnete ning klienditeeninduseni,“ ütleb SmartPosti laologistika juht Raivo Roolaid. „Samas ei loo enamik neist tegevustest kaupmehele otsest lisandväärtust, vaid nõuavad lisaressursse. E-poe omaniku fookus peaks olema oma äri kasvatamisel, turuosa suurendamisel ja kliendikogemuse parendamisel. Just siin tulebki appi SmartPosti terviklik logistikalahendus.“

Viimane miil on saanud uue kiiruse

Viimase miili logistika ehk kuidas kaup jõuab kliendi kätte, on üks kriitilisemaid aspekte tarnekiiruse ja -mugavuse tagamisel. „Oleme viimase miili võrgustikku mitmekesistanud ja teeme koostööd enamiku kullervedajatega. Lisaks on meil nüüd võimalus saata pakke üle maailma,“ selgitab Roolaid.

Viimane suur uuendus, mis lähiajal tulemas, on SmartPosti teenustes eksklusiivne tellimuse-tarneaken klientidele, kes kasutavad nii e-fulfillment’i kui ka SmartPosti pakiautomaate. „See tähendab, et täidame hilisõhtuni laekunud tellimused juba samal päeval ning kaup jõuab pakiautomaati järgmise päeva hommikul,“ toob Roolaid välja. See on oluline eelis e-kaupmeestele, kes soovivad pakkuda oma klientidele kiiremat teenust ja seeläbi suurendada müüki.