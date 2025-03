Automüüja: uute autode müük Eesti turul taastub oodatust aeglasemalt

Elke Mustamäe ja Mustakivi Toyota esinduste tegevjuhi Raido Rosenfeldi sõnul näitab transpordiameti veebruarikuu M1+N1 kategooriate uute sõidukite esmaregistreerimise statistika, et Eesti automüügiturg ei ole detsembrikuisest osturallist endiselt taastunud. „Kui jaanuaris langes turg aastatagusega võrreldes 66,5%, siis veebruaris oli langus 55,3%. Trend on küll positiivsuse suunas, ent langus on endiselt turuosaliste jaoks märgiline,“ hindab Rosenfeld.

Rosenfeldi sõnul on automaksu kehtestamise ja langeva automüügituru tõttu müüjad muutunud kampaaniatega agressiivsemaks, mis annab autoostjatele praegu veelgi paremad võimalused võrreldes eelmise aasta lõpuga.

„Mõne mudeli pakkumine on täna veelgi soodsam – isegi arvestades automaksu“ märgib Rosenfeld, lisades, et see peegeldab turu kohanemist väiksema nõudlusega, pakkudes klientidele senisest paremaid soodustusi.

Kuigi aasta kaks esimest kuud on näidanud langust, on see automüüja sõnul aeglase taastumise algus. „Kuigi turu taastumine võtab aega, annavad mitmed positiivsed signaalid müüjatele lootust, et kevadkuud toovad kaasa aktiivsema müügiperioodi.

Märtsi prognoos: aasta seni aktiivseim müügikuu

Elke hindab, et märtsikuu tõotab tulla aasta seni aktiivseim müügikuu, kuna kliendid on pöördumas tagasi müügisalongidesse, ning käivitatud on mitmeid sooduskampaaniaid, pakkudes klientidele atraktiivseid ostu- ja liisinguvõimalusi. „Tellimuste pealt on näha, et aktiivsus taastubki kevadeks ja suve alguseks ehk teiseks kvartaliks,“ hindab Rosenfeld.

Toyota säilitas veebruaris oma turuliidri positsiooni, moodustades 22,1% kogu Eesti uute autode müügist.

Transpordiameti veebruarikuu uute autode registreerimise statistikas M1+N1 kategooriates on näha, et hübriidsõidukid on jätkuvalt populaarseimad 386, kolmandale kohale jäid bensiinimootoriga sõidukid 138, teisele kohale diiselmootoriga sõidukid 211 ning elektrisõidukeid registreeriti 61 korral.