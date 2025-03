Raha läheb jagamisele: LHV maksab esialgu 12 miljonit eurot vähem dividendi kui mullu

Eilse aktsia hinna põhjal teeks see dividenditootluseks 2,4%. Sealjuures on tavapärane dividend umbes 30% väiksem kui mullu, mil dividendina maksti 0,13 eurot aktsia kohta ehk kokku 41,6 miljonit eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. aprilli Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 8. aprill. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 10. aprillil.

Kui dividend on oluliselt väiksem kui mullu, siis LHV Groupi juht Madis Toomsalu viitas finantsplaani tutvustades, et tänavu võib oodata ka lisadividendi, mille osas küll lõplik kindlus puudub, kuna selleks on vaja mitmeid kinnitusi.

„See, millest me räägime, aga hästi suurte lahtiütlemiste või disclaimer’itega, on see, et optimaalne oleks osa kapitalist aktsionäridele lisaks veel tagastada. Me ei oleks tahtnud seda ise lõpuni kommunikeerida, sest meil ei ole sisemist otsust. See nõuab Euroopa Keskpanga luba, loa saamiseks peame tegema kapitali stressitestid ja riski juhtimise raamistikku uuendama. Aga tõime selle esile, sest börsireglemendi kohaselt sa ikkagi annad oma informatsiooni välja. Finantsplaani tehes me kasutasime neid eeldusi, see on meie jaoks tööversioon, kõige tõenäolisem versioon,“ sõnas Toomsalu finantsplaani tutvustamise järel. Mainitud lisasumma jäi esialgsete hinnangute kohaselt 40 miljoni euro juurde, kuid ühtegi otsust selle kohta pole.

„Aga veel kord: meil ei ole juhatuse, nõukogu ega Euroopa Keskpanga luba. Tööversioon on see, et proovime selle teemaga edasi minna, aga siis see oleks täiesti eraldi üldkoosoleku kokkukutsumine, sest lõpuks kapitali väljamakse otsustab ikkagi aktsionär ise. Aga jah, seda ettepanekut ei tule märtsikuus.“

LHV Groupi aktsia on sel aastal tõusnud 12,4%, kuid viimase aasta jooksul on aktsia 6,6% plussis. LHV-l on kokku ligi 39 000 aktsionäri.

