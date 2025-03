Spetsialist vastab: kuidas ettevõtjana kriisideks valmis olla?

Laane sõnul tekib ettevõtjatel erinevate ootamatuste ja kriiside korral oht kulude kasvuks ning vajadus täiendavate käibevahendite finantseerimiseks. Ta näitlikustas, et kui kümne töötajaga ettevõttel tekib olukord, mille puhul pool kollektiivist äkitselt viirushaigusesse nakatub ja kaheks nädalaks töölt eemale jääb, siis kaasneb ka risk, et kliendid jäävad teenindamata ja lepingud täitmata. Laane lisas, et sarnane olukord võib tekkida ka näiteks tööstusettevõttes seadme rikke või toormetarnete viibimise korral.