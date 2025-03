Elektroonikapood avaldas sotsiaalmeedias video vargusest. Andmekaitse inspektsioon: omakohus ei ole lubatud

Oomipoe tegevjuht Rein Nigul sõnas Delfi Ärilehele, et pood peab väga oluliseks nii klientide kui ka töötajate turvalisust ning ausat kaubandust. „Vargused on kahjuks suur probleem ja selliste juhtumite avalikustamine on aidanud meil ennetada edasisi kahjusid ning tuua lahendusi ka varasematele juhtumitele,“ selgitas ta.