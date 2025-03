Ajalooline avastus: Hiina kaevandustes peituv radioaktiivne toorium võib lõpetada energiakriisi

Lõuna-Hiina Posti teatel, võib Bayan Obo kaevanduses peituda kuni miljon tonni tooriumit. Teadlased väidavad, et kaevandamisjäätmetes leiduv toorium on seni täiesti puutumata ja selle efektiivne kasutamine võiks lõpetada maailma sõltuvuse fossiilkütustest.

Uuringu kohaselt sisaldavad viie aasta jooksul Sise-Mongoolia rauamaagi kaevandustes tekkinud jäätmed piisavalt tooriumit, et katta USA energiavajadus enam kui tuhandeks aastaks. Lisaks avastati Hiinas 233. tooriumirikast ala, mis tähendab, et riigi tooriumivarud võivad olla märkimisväärselt suuremad kui varem eeldatud.

Kõik tooriumi isotoobid on radioaktiivsed. Pikima elueaga on toorium-232, mille poolestusaeg on 14 miljardit aastat. Looduses esineb ka tooriumi isotoope massiarvuga 228, 230, 231 ja 234.

Kütus uut-tüüpi reaktori jaoks

Hiina on juba alustanud maailma esimese tooriumil töötava tooriumreaktori ehk sulasoolreaktori (TMSR) ehitust Gobi kõrbes, mille eesmärk on aidata riigil saavutada energiasõltumatus. Peking väidab, et 10-megavatine reaktor on töökorras juba 2029. aastaks. Kui esialgu arvati, et Hiina tooriumi varudest piisab neile 20 000. aastaks, siis tehnoloogia arengu ning uue avastuse valguses võib vedelsoolareaktorite jaoks tooriumi jaguda lausa 60 000. aastaks.

Toorium on looduses tavalisem kui uraan ja suudab toota kuni 200 korda rohkem energiat kui uraan, teatas Maailma Tuumaenergia Assotsiatsioon. Kuid eksperdid hoiatavad, et tooriumi kuluefektiivne eraldamine on endiselt suur väljakutse. Ja kuna toorium ei ole ise fissioonivõimeline, mistõttu ei saa seda otse kasutada tavalistes tuumareaktorites.

