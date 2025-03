Korralist autohooldust võetakse varasemast rohkem järelmaksu peale

Kõige rohkem küsitakse järelmaksu korraliste autohoolduste tegemiseks, populaarseks on muutunud ka lisavarustuse, näiteks uute suve- või talverehvide järelmaksu abil ostmine. „Inimesed vaatavad kõige rohkem selle järgi, et igakuine makse oleks neile jõukohane. Kuna koostöös Inbankiga saame pakkuda null intressikuluga järelmaksu, siis näeme, et sel talvel on aina rohkem küsitud võimalust arve pikema aja peale ära jaotada,“ ütles Topauto järelteeninduse juht Risto Seiler.

Eelmise aasta lõpus ja tänavuse alguses võetud järelmaksude keskmine igakuine tagasimakse jääb 120€ juurde.

„Varasemalt on kõige rohkem küsitud järelmaksu kolme kuu peale, sel aastal on sagenenud ka kuue- ja kümnekuused tagasimakseperioodid. See näitab, et inimesed planeerivad oma väljaminekuid varasemast hoolsamalt ning kui võimalik, jaotavad suuremad väljaminekud pikema aja peale ära, et igakuine kulu liiga suur ei oleks,“ lisas Seiler.

Selle aasta esimese kahe kuuga on keskmine remondiks võetud summa kasvanud ligi kaks ja poolt korda. Kui eelmise aasta alguses oli keskmine remondiks kasutatud järelmaksusumma 260€, siis tänavu 660€.

„Inimestel on tänavu raske autoremondi tegemiseks korraga võib-olla isegi tuhat eurot välja käia, mistõttu otsitaksegi abi järelmaksust,“ selgitas Seiler. „Samas on mõistlik autoremont probleemide ilmnemisel kohe ära teha, sest vastasel juhul vead süvenevad ning tulevikus on remondi tegemine suure tõenäosusega kallim.“

