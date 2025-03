Ebakindlal ärikinnisvaraturul otsitakse paindlikkust ja soodsamaid tingimusi

Kasvav suundumus on soodustanud koostöötamiskeskuste populaarsuse kasvu, pakkudes kiirelt kättesaadavaid kontoriruume ilma traditsioonilise büroopinna kohustusteta. Samas tekib küsimus, kas see mudel on pikas perspektiivis kestlik nii rentnike kui ka keskuste omanike jaoks.

Worklandi asutaja ja Krulli kvartali tegevjuht Indrek Hääl rõhutab, et klientide hinnatundlikkus on tänases majandusolukorras suur. "Nõudlus on olemas, kuid ettevõtted soovivad vältida pikaajalisi kohustusi ning otsivad paindlikke lahendusi," ütleb ta. Hääle sõnul on Worklandi suurim rentnik olnud 100 töötajaga ettevõte ning ka mitmed 50-liikmelised meeskonnad kasutavad nende teenuseid. Kuid küsimus on, kas suurte organisatsioonide pikaajaline usaldus koostöötamiskeskuste vastu püsib või on see hetkelise majandussõltuvuse tulemus.

Tühjad kontorihooned ootavad kasutust

Tänavune ärikinnisvaraturg näitab, et paljud büroohoonete omanikud seisavad silmitsi väheneva nõudlusega, mistõttu suudetakse pakkuda konkurentsivõimelisi hindu. Kui traditsioonilised büroopinnad hakkavad paindlikumaks muutuma, võivad koostöötamiskeskuste eelised hajuda.

Teine oluline küsimus on koostöötamiskeskuste ärimudeli pikaajaline stabiilsus. Kuigi praegu on nõudlus nende lahenduste järele suur, võib majanduse paranedes kasvada jälle ettevõtete valmisolek sõlmida pikemaid lepinguid. Samuti on oluline, kui haavatavad on koostöötamiskeskused võimalike rentnike massilise lahkumise suhtes. Kui paljud ettevõtted peaksid ootamatult lahkuma, kas suudavad need keskused üla hoida oma kõrge tasemega teenust ja infrastruktuuri? Worklandi kliendiküsitluse tulemuse järgi soovitakse büroos töötada 2-3 päeval nädalas. „Hybrid office usage mudeli järgi on võimalik kontorit planeerides vähendada töökohtade arvu 20–40%, mis loob täiendavaid kokkuhoiuvõimalusi,“ toob Hääl välja.