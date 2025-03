FOTOD | Wise avas täna Krulli kvartalis oma maailma suurima kontori

Wise’i globaalse personalijuhi Isabel Naidoo sõnul on kontori avamine järgmine samm ettevõtte kasvus: „Laienemisega keskendume sellele, et pakkuda meie inimestele globaalselt parimat keskkonda, mis võimaldaks koostööd teha klientide reaalsete probleemide lahendamisel ning teha raha liigutamine ja haldamine lihtsaks. Meie tiimi kuulub üle 125 rahvuse ning paljud meie inimesed teavad omast käest, kui keeruline on rahvusvahelisi makseid teha. Uued ruumid aitavad meil luua piirideta raha tulevikku, aidates umbes 13 miljonil kliendil varjatud tasudelt kokku hoida.“

Naidoo rõhutab, et Wise’i töötajad on saanud uue töökeskkonna kujundamisel igakülgselt kaasa rääkida. „Meie uus kontor on ligipääsetav ja kaasav, keskendudes kõigi meie töötajate erinevatele vajadustele ning arvestab parimal võimalikul viisil igaühe tervise ja heaoluga. Oleme kaasanud oma töötajad, disainerid ja kohaliku kogukonna uute kontoriruumide loomisse.“

Kuna Wise’is käib tihe tiimideülene koostöö, on uues kontoris lisaks privaatsetele ja vaiksetele piirkondadele kokku 1837 loomingulist ühistöö ala. Lisaks on kontoris 1227 individuaalset töölauda. Kokku mahutab kontor igal ajal mugavalt töötama üle 4000 inimese.

Wise’i Euroopa ja Ühendkuningriigi juhi Lars Trunini sõnul on Wise palju kasvanud, liigutades igas kvartalis üle 36 miljardi euro. „Keskendume endiselt eesmärgile luua parim viis raha liigutamiseks ja haldamiseks kogu maailmas. Ainuüksi eelmisel aastal aitasime ligi 13 miljonil eraisikul ja ettevõttel üle maailma hallata nende rahvusvahelisi finantsvajadusi, säästes sellega rohkem kui 2,1 miljardit eurot varjatud tasudelt. Tallinn on selle missiooni saavutamisel ülioluline, sest siin asub meie suurim kontor, kus on esindatud kõik tiimid, mis on meie toote ehitamisel ja teenuste pakkumisel võtmetähtsusega.“