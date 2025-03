VESI MIS AITAB TAASTUDA

Vytautase vett soovitatakse juua pärast treeningut ja saunas käimist, muidugi ka suures kuumuses viibides ning rohke higistamise järel, kui keha kaotab palju vedelikku. Seda on kasulik juua ka pärast lendu, sest suurel kõrgusel on vedeliku kadu, ja koos sellega ka mineraalikadu, intensiivsem. Lisaks on see kasulik pikema pausi järel, kui pole olnud võimalust vett juua, samuti pärast stressiolukordi, sest kaotame palju vedelikku ka aktiivselt hingates. Vytautase mineraalvett tasub juua ka väsimuse ja energiapuuduse korral. „Mõnikord jääb meil energiast vajaka mitte sel põhjusel, et meil on puudus kofeiinist, vaid sellepärast, et mineraale on vähe. Väsimuse korral soovitan kohvi asemel võtta klaasi või kaks Vytautast. Kui jõud ja energia taastuvad, tähendab, et väsimus oli tingitud veepuudusest. Muide, nõnda saab kofeiini tarbimist vähendada,“ annab Pranckuvienė nõu.

Vytautasega seoses liigub ka müüte. Näiteks, et gaseeritud vee joomine on kahjulik, kuigi tegelikult on süsihappegaas lihtsalt üks looduslikke säilitusaineid. Mõni usub, et selles vees on liiga palju soola. Aistė Pranckuvienė väitel ei anna veele maitset mitte sool, vaid mineraalid ning olenemata rohkusest, ei ladestu need kuidagi kehasse. „Need on alusetud müüdid,“ ütleb Pranckuvienė. „Mineraalide üledoos on samuti võimatu, sest tegu on naturaalse mineraalveega, mis sisaldab nii palju magneesiumi, kaltsiumi või kloriide, kui palju neid tuleb päevas saada,“ kinnitab ta. Euroopa Toiduohutus ameti nõuete kohaselt vastab Vytautase koostis mineraalainete päevasele vajadusele. Kõige rohkem mineraalaineid sisaldav vesi Vytautas pole pelgalt legend – Vytautas on kõige rohkem mineraalaineid sisaldav vesi mitte üksnes Euroopas, vaid kogu maailmas. Birštonase lähedal on maa all moodustunud niinimetatud mineraalikuppel ja maapõuest on loomulikul teel välja uhutud vees lahustunud mineraalid. Inimese organism omastab neid väga hästi. Vytautas sobib aktiivse eluviisiga inimestele, sportlastele, raske füüsilise töö tegijatele ja küpsemas eas inimestele. Tänu naatriumkloriidile on Vytautas väga kasulik ka neile, keda vaevavad seedesüsteemi haigused. Ja mitte ainult. Selles vees on ka palju magneesiumi, kaltsiumi ja muid aineid, seega sobib see mineraalvesi hästi inimestele, kes ei talu piima või ei joo seda muul põhjusel. Vytautas on kasulik ka pärast sööki, eriti ülesöömist – vees naturaalselt leiduvad kloriidid aitavad kiiremini toitu seedida.