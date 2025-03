KPMG: Kuidas tagada organisatsiooni vastavus Eesti Infoturbestandardile?

Eestis on E-ITS rakendamine kohustuslik enam kui 3500 asutusele ja organisatsioonile

Miks on infoturbestandardi järgimine oluline?

Kas valida ISO 27001 või E-ITS?

Mõlemal standardil on oma eelised. ISO 27001 on rahvusvaheliselt tunnustatud standard ja keskendub strateegilisele infoturbejuhtimisele, kuid E-ITS pakub detailsemaid juhiseid ja on kohandatud Eesti õigusruumile. Valik sõltub konkreetse organisatsiooni vajadustest ja ressurssidest. Valikut aitab teha teadmine, mida ootavad ja millist standardit rakendavad organisatsiooni koostööpartnerid.

Paljud asutused ei ole auditiks valmis

Tänane reaalsus on kahjuks see, et paljud Eesti asutused tegelevad veel E-ITS juurutamisega ning ei ole auditiks valmis. Seda põhjusel, et mitmete Eesti riigiasutuste jaoks on nii detailne infoturbe standardi juurutamine esmakordne ning tuleb teha koostööd teiste riigiasutustega, mis võtab aega.