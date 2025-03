Töötu Kõlvart: Otsisin, kas saaks kuskil kaste tõsta

„Aga tulebki arvestada sellega, et sissetulek on väiksem,“ räägib Kõlvart, kes end ametlikult töötuna arvele võttis. „Võib-olla on see poliitikute probleem, et alati loodetakse, et kuskil peab sulle alati olema tagatud mingi ametikoht. Oled sa siis riigikogu liige, linnavalitsuse või valitsuse liige, erakond peab sulle justkui tagama, et sul palk peab tiksuma. Kui seda ei ole, vahetad erakonda. Loobud põhimõtetest. Ma arvan, et see ei ole õige.“