Tööstussektori ülevaade: energeetikasektori toodang vähenes meeletult, puidutööstus päästis halvimast

Energeetikasektori toodangu kahanemine ligi veerandi võrra tekitab muret, see viitab võimalikele probleemidele nii elektritootmises kui ka soojusvarustuses. Jaanuaris vähenes elektritootmine 11,3% ning soojuse tootmine lausa 19,5%, mis tähendab, et külmal kuul jäi Eestis mitmes mõttes vähem sooja majandusele ja inimestele.

Töötleva tööstuse väike kasv tuli peamiselt puidutööstuse toel, mis suurenes muljetavaldavad 8,3%. Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder märkis, et viimati kasvas puidutööstus sellises mahus 2022. aasta mais. Lisaks näitasid positiivset dünaamikat ka metalltoodete (5,9%) ja elektriseadmete (3,7%) tootmine.

Eesti eksporditurud püsivad tugevad

Töötleva tööstuse toodangust müüdi jaanuaris ligi 68% välisturule, mis tähendab, et välisnõudlus hoidis veel Eesti majandust pinnal. Ekspordi kasv oli koguni 8,4%, samas kui siseturule müük suurenes vaid 1,5%. See viitab sellele, et koduturul valitseb ettevaatlikkus ning võimalikud tarbijate ja ettevõtete kulutuste kärped.