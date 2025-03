Maksuamet hakkas tagastama enammakstud tulumaksu

Praeguse seisuga on MTA-le esitatud pea 548 000 tuludeklaratsiooni, mille järgi kuulub tagastamisele kokku ligi 148,6 miljonit eurot. Seni esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 26,1 miljonit eurot.

MTA tulumaksu osakonna teenusejuht Riina Randver-Sõer tuletab meelde, et tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast. „Igal tööpäeval teeme mitukümmend tuhat ülekannet. Palume varuda kannatust – kõigil, kellele kuulub enammakstud tulumaksu tagastamisele, saavad maksutagastuse kätte niipea kui võimalik,“ ütles Riina Randver-Sõer.

Selleks, et tulumaksutagastus laekuks õigele pangakontole, palub MTA veenduda, et e-teenuste keskkonnas e-MTA on tuludeklaratsioonile märgitud õige kontonumber.