Rootslased müüvad Rimi 1,3 miljardi euro eest

Kuna ICA Gruppen on keskendunud Rootsi turule ning neil puuduvad plaanid laieneda väljaspool Rootsit, oli ettevõtte hinnangul loogiline otsus Baltikumi äritegevusest loobuda. „Oleme uhked Rimi Balticu tugeva tegevuse ja meie 28-aastase ühise ajaloo üle ning anname nüüd edasi tugeva ja hästi toimiva ettevõtte. Eriliselt tunnustan Baltikumi organisatsiooni, mis on suutnud aastate jooksul edukalt kohaneda muutuvate turutingimustega ning jääda konkurentsis võitjaks. Samuti on rõõmustav teadmine, et Rimi Baltic jätkab oma arengut uue omaniku käe all, kellel on ambitsioon rahvusvaheliselt kasvada. Seetõttu on see tehing kasulik nii ICA Gruppenileile kui ka Rimi Balticule, samuti selle klientidele ja töötajatele,“ ütles ICA tegevjuht Nina Jönsson.