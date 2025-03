Kristina Pähkli, Sotsiaalkindlustusameti arendus- ja finantsosakonna juhataja sõnul on Venemaa pensioniamet kinnitanud, et on proovinud makseid üle kanda, kuid need on tagasi lükatud. „Venemaa Pensionifondi väitel otsivad nad alternatiivset lahendust, kuid ametlikku kinnitust pole me veel saanud. Samuti pole teada, millal maksed lõpuks Eestisse jõuavad,“ ütles Pähkel. See on vaid üks näide Venemaa hädas olevast administratiiv- ja rahandussektorist, mis näitab, et suurriigi majanduses on midagi tõsiselt valesti.