Staažikas põllumajandusettevõtja Tõnu Rahula: tehnoloogia murrab tänapäeva maaellu

Mullu 75 aasta juubelit tähistanud Rahula on Eesti põllumajandussektoris tuntud nimi juba 1990. aastatest, mil Eesti maaelus toimus suur murrang. Kolhooside-sovhooside lagunemisel astus ta vastuollu üldise pessimismiga ja otsustas teha midagi, mida paljud pidasid hullumeelseks. „Külarahvas rääkis, et olen peast segi – kes ostab kolhoosi aktsiaid?“ meenutab Rahula naeratades. Kuid tema visioon oli selge: põllumajandusettevõttel on tulevikku, kui sellesse usku ja tööd panna. Nii sündis Raikküla Farmer.

Elutöö müük – keeruline, kuid õige otsus

Müük oli emotsionaalselt raske, kuid Rahula teab, et see oli õige samm. „Olen alati uskunud, et kui midagi müüa, peab mõtlema ka ostja edule. Mul on hea meel, et see tehing tõi kasu kõigile osapooltele.“