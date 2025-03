KUULA | Milline oli eestlaste roll Skype’i tegemisel ja mis on kõige parem asi, mis meile sellest sündis?

Ettemõtte külaline on sel nädalal Ahti Heinla, kes oli üks Skype’i asutajatest. Ta räägib saates, kuidas Skype üldse tekkis ning kuidas juhtus, et algselt täiesti teistsuguse ideega idufirmast sai just Skype, mis internetikõnedega maailma muutis.