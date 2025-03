Vanalinna hirmkallist kompleksi rajav Bombay Group sai avamise eel uued juhid

„Bombay Group defineerib ümber traditsioonilise kõrgtasemel mängutööstuse, ühendades terviklikuks keskkonnaks eksklusiivsed asukohad ja kaasaegse tipptasemel tehnoloogia,“ räägib Kevin McGowen suurest eesmärgist ning lisab, et vaid loetud nädalate pärast ollakse valmis Tallinnas tervitama kõige nõudlikumaid külalisi üle maailma. McGowenil on üle 30 aasta kogemusi hasartmängude ja külalislahkuse valdkonnas, viimati juhtis ta Londonis Mayfairis asuvat eraklubi Les Ambassadeurs. Ta on senise karjääri jooksul töötanud nii Las Vegases kui Londonis, aga ka Kaug-Ida ja Lähis-Ida regioonis.

Ettevõtte igapäevast tegevust juhtiv Dajana Tiitsaar on veendunud, et Bombay Club ja hotell The Burman muutuvad eraldi rahvusvaheliseks reisisihiks. „Mida rohkem jõuab Eestisse edukaid ettevõtjaid ja investoreid, seda suurem on kasu mitte ainult meie turismisektorile, vaid kogu ettevõtluskeskkonnale laiemalt,“ rõhutab värske juhtkonna liige Dajana Tiitsaar, kes enne Bombay Groupiga liitumist töötas mitmel juhtival kohal energeetikaettevõttes Enefit ning omab varasemast enam kui tosin aastat kogemust turismi, külalislahkuse ja turunduse valdkonnas.

Ka McGoweni poolt Bombay Groupi juhtkonda äsja kaasatud enam kui 20-aastase kogemusega riski- ja vastavuskontrolli juht Ryan Best oli viimati sama valdkonna eest vastutav Londoni klubis Les Ambassadeurs. „On muljetavaldav, kui tugev on tänu kaasaegse tehnoloogia kasutamisele Bombay Clubi vastavuskontroll ja riskijuhtimine juba täna. Mul on hea meel anda oma panus ettevõtte ambitsioonikate rahvusvaheliste plaanide täitumisse, tagades kõigi protsesside laitmatu toimimine ja läbipaistvus ning tõstes standardid selles reguleeritud valdkonnas veelgi kõrgemale,“ kinnitas Ryan Best.