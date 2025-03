Majanduskriisi kiuste jätkasid Eestis palgad kasvamist

Statistikaameti andmetel oli 2024. aasta keskmine brutokuupalk 1981 eurot, mis on 8,1% kõrgem kui 2023. aastal. Veelgi enam, 2024. aasta neljandas kvartalis oli keskmine brutokuupalk 2062 eurot, mis on 8,3% kõrgem kui 2023. aasta samal perioodil.

Statistikaameti analüütik Sigrid Saagpakk selgitas, et „2024. aastal oli keskmine palk kõrgeim Tallinnas (2325 eurot) ning Harju (2218 eurot) ja Tartu (1995 eurot) maakondades. Palgad kasvasid võrreldes 2023. aastaga enim Hiiu (9,9%) ja Ida-Viru (9,7%) maakondades. Palgad kasvasid kõikides Eesti maakondades üle 6,5%.“

Samas on jätkuvalt suured palgaerinevused valdkondade vahel. „Madalaim keskmine palk oli mullu majutuse ja toitlustuse valdkonnas (1264 eurot). Suurim palgakasv toimus tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (11,9%) ning muude teenindavate tegevuste tegevusalal (9,8%).“

Palgatõus on olnud paljudele ootamatu, kuna majanduse üldine seis on habras. Ometi on Eesti töötajad suutnud keerulisel ajal säilitada oma sissetulekute kasvu, mis omakorda toetab sisenõudlust ja võib aidata kaasa majanduse elavnemisele.