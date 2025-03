Tippjuht Aivo Adamson lahkus Alexelast Lätti

Eelmisel suvel Läti konkurentsinõukogu heakskiidu saanud tehinguga ostis AVH Grupp tolle sama Läti gaasiettevõtte. Grupist suurem osa kuulub vendadele Heiti ja Marti Häälele. Samale ettevõttele kuulub ka Alexela AS. 2023. aastal oli Latvijas propāna gāze müügitulu 130 miljonit eurot. Alexela AS-i müügitulu oli samal ajal napilt alla 600 miljoni euro.

„Ikkagi selline korraliku suurusega hulgi- ja jaeettevõte, mis toimetab LPG-turul ja tarnib seda kaupa nii siseturule kui ka siin Eestis on terve rida kliente,“ kirjeldas Pajoma Läti firmat möödunud suvel Äripäevale.

„Peamine põhjus, miks seda ettevõtet vaatame, on ikkagi see, et pärast sõja algust oleme nii palju kui võimalik lülitanud oma tarnekanaleid uutel suundadel tööle.“ Varem olid Läti gaasifirma omanike seas ka Vene taustaga omanikud, kuid tehingu hetkeks neid enam pundis ei olnud.

Andis teada LinkedIN-is

LinkedIN’is teatas Adamson hiljuti, et tal on olulisi uudiseid ning et ta on otsustanud vastu võtta uue väljakutse, mis on seotud grupi tegemistega Lätis.

„Nagu te ehk juba teate, siis AVH Group on ostnud SIA Latvijas Propāna Gāze. See on strateegiliselt märgiline samm, mis tagab meie tarnekindluse ning avab uusi arenguvõimalusi terves Baltikumis ja ka laiemalt,“ alustab Adamson.

Adamsoni uueks ülesandeks on olla ettevõtte nõukogu esimeheks ning ta alustas 1. märtsil. Eesmärgiks on arendada Riia terminali ning muuta see efektiivselt töötavaks logistikakeskuseks, mis teenindaks Lääne turge. „See roll nõuab suurt pühendumust ning ma usun, et minu kogemus Alexela juhatuses aitab selle eesmärgi saavutamisele kaasa.“ Adamson tänab pöördumise lõpus koostööpartnereid ning ta on veendunud, et Alexela arendamine jätkub samasuguse pühendumuse ja energiaga edasi. „Ehkki minu igapäevased töökohustused muutuvad, jään ma grupi osaks ning osalen rõõmuga tulevastes ühisprojektides.“

