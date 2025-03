KPMG: esimest korda Eestis viis deepfake’i seatud lõks suurfirmast sadu tuhandeid eurosid

Palju tähelepanu leidis möödunud aasta aprillis toimunud Eesti suurettevõtte Allium UPI andmeleke, kus tundlikud kliendiandmed sattusid avalikkuse ette. Probleem polnud ainult tehniline, vaid see raputas ka ettevõtte mainet ja tekitas juhtkonnas arusaama, et küberturvalisus pole enam ainult IT-osakonna mure. Sarnaseid juhtumeid on Eestis olnud mitmeid ja NIS2 direktiivi jõustumisega muutuvad ka regulatsioonid aina rangemaks.

„Seega ei saa tänapäeval küberturvalisus olla enam valikuline investeering,“ lausus KPMG küberturvalisuse valdkonna juht Mihkel Kukk ja lisas, et tippjuhtidel on kohustus tagada oma organisatsiooni küberturvalisus, et see vastaks nii ärilistele vajadustele kui ka uutele regulatiivsetele nõuetele.