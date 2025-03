16 miljoni euro suurune investeering Ida-Virumaal. Jõhvi rajatakse kaasaegne filmilinnak

Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juhatuse liige Teet Kuusmik rõhutab, et Viru Filmifond on juba üle kümne aasta toonud maakonda rahvusvahelisi filmiproduktsioone ning uus filmilinnak on loogiline järgmine samm. "Meie eesmärk on tuua siia rahvusvahelist filmitootmist ning pakkuda kõiki vajalikke teenuseid - alates järeltootmisest ja helindamisest kuni animatsiooni ning dekoratsioonide valmistamiseni. Loodame, et viie aasta jooksul suudame katta kogu filmitootmise protsessi kohapeal Jõhvis."

Teine oluline eesmärk on noorte talentide meelitamine Ida-Virumaale ja nendele eneseteostusvõimaluste loomine filmitööstuses.

Uus verstapost Eesti filmimaastikul

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos näeb projektis suurt potentsiaali. "Christopher Nolani Tenet võtted toimusid Eestis ja veel seitsmes riigis, kuid miks mitte teha Tenet 2 just siin? Usun, et Jõhvi filmilinnakust saab tõmbekeskus maailmakuulsatele filmiprodutsentidele."

Ka Pimedate Ööde Filmifestivali direktor Tiina Lokk-Tramberg peab filmilinnakut oluliseks nii Eesti filmitööstuse kui ka Ida-Virumaa arengule. „Mind võlub just eriti see kontseptuaalsus: tegemist ei saa olema ainult pelgalt paviljoni ehitusega, vaid kõrvale tekib ka rahvusvaheline multimeedia-ja loometööstusinkubaator. Kokku saavad nii traditsiooniline filmitegemine, klassikaline filmitehnoloogia kui ka kõige uuemad ja innovaatilisemad ideed meie startup maailmast. Ida-Virumaal on võimalus saada oma tõmbenumber, mis aitaks rakendada olemasolevat tööjõudu ja tuua lisagi.“

Edulugu kohalike jaoks