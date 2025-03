Z-generatsioonile mõeldud finantsteenus alustas. Monemon tõi Eestisse innovatiivse lahenduse

Monemon on spetsiaalselt Z-generatsioonile loodud makse- ja e-rahateenuste platvorm, mis peale igapäevaste finantsteenuste pakkumise arendab rahatarkust. Monemoni teenuse osa on ka virtuaalmaailm, kus kasutaja saab oma karakteri luua, seal õppida, mängida ja hüvesid koguda. Kõige selle eesmärk on just noorte vajadustele keskenduda ja nende finantsilist teadlikkust suurendada.