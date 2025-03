Nafta hind langes alla 70 dollari ja lootus on, et langus jätkub

West Texas Intermediate (WTI) toornafta futuurid on langenud ligemale 4%. Viimati võis näha nii soodsat maailmaturuhinda 2021. aasta detsembris. Mõju on aga tõsine, sest nafta hinna langusele järgnesid ka USA suuremate naftaettevõtete, sealhulgas ConocoPhillipsi (COP) ja ExxonMobili (XOM), aktsiate langus. Mõlema langus on artikli kirjutamise hetkel veidi alla 2%.

Põhjused on ilmselged

Naftaturgu on viimastel päevadel raputanud USA presidendi Donald Trumpi otsus kehtestada Kanada ja Mehhiko kaupadele 25% tollitariif ning tõsta Hiina impordile kehtivaid tariife 20%-ni. Kui Trump jaanuari lõpus esmakordselt sellise sammuga ähvardas, põhjustas see naftahindade tõusu, kuna turuosalised kartsid võimalikku pakkumise vähenemist – täna on aga foon muutunud. Üldiselt prognoositakse, et uued tariifid kiirendavad mõnevõrra USA inflatsiooni ja aeglustavad majanduskasvu.

Lisaks tariifidele on nafta hinna langusele kaasa aidanud ka OPEC+ esmaspäevane otsus alustada aprillist tootmismahu suurendamist. See vähendab järk-järgult tootmiskärpeid, mille naftatootjate ühing võttis endale kohustuseks 2023. aasta novembris.

Nafta- ja kütusehindade langus on olnud Trumpi jaoks oluline poliitiline teema. Eelmise aasta valimiskampaania ajal lubas ta suurendada USA naftatootmist, et alandada transpordikulusid ja leevendada inflatsiooni. Seni ongi WTI naftahind Trumpi ametiaja jooksul langenud umbes 15%, ning kütusehinnad on viimase kuu jooksul veidi allapoole liikunud.

