Riigi IT keskus rendib 52 miljoni euro eest allüksustele arvuteid

„Meil on ülesehitatud arvutitöökoha teenused selliselt, et enamikel riigisektori töötajatel on rendisülearvutid. Peale rendiperioodi - mis on neli aastat - vahetame arvutid välja. Hange on tehtud selleks, et kaks aastat toetada neid väljavahetamisi valitsemissektoris,“ sõnas RIT-i direktor Ergo Tars ERR-ile.

Selle raha eest saavad endale arvutid 160 riigiasutust, kuid millised, ei ole teada, sest hanke tingimustes ei ole välja toodud ühtegi konreetset tootjat või parameetrit, mis piiraks pakkumiste tegemist. Tarsi sõnul ei lähe arvutid varasema hankega eriti kallimaks, küll aga tõdeb ta, et tehnika hind on viimase hanke perioodiga võrreldes kallimaks läinud. „Kuna hangime neid suures koguses, siis on meile sisseostuhinnad võrreldes poehinnaga soodsamad,“ lisas ta.

Riik hakkab rentima sülearvuteid paarilt ettevõttelt, neist suurim on Green IT OÜ, mille osanik on Telia Eesti AS. Green IT-lt renditi arvuteid ka eelmisel arvutite rendiperioodil.

