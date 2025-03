„Rahapoliitika on muutumas oluliselt vähem piiravaks,“ ütles EKP oma avalduses, muutes oma varasemaid suuniseid, et intressimäärad jäävad piiravaks. „Inflatsioonitõrje protsess on hästi edenenud.“

Iga keskpanga 25 baaspunktisuurune intressimäära langetus toob praegusel ajal kaasa ka euribori languse. „Kuigi euribori langus ei toimu just nendel päevadel, kui keskpank intressimäära langetab, sest otsused on oodatud, on suurusjärk kuue kuu euribori langusel sama suur nagu on keskpanga intressimäära langusel,“ sõnas Luminor peaökonomist Lenno Uusküla. Hetkel on euribor 2,353%. See tähendab, et keskpanga intressilangetuse otsused toovad kodulaenuvõtjale leevendust laenumaksete suuruses.