Eesti vaikusruumide tootja Silen: tariifide ohu tõttu on meil juba nii mõnigi tellimus ära jäänud

Eile konverentsil „Tuulelohe lend“ osalenud Sileni tegevjuht Endrus Arge kinnitas, et kuigi USA turuosa ettevõtte müügis on viimastel aastatel vähenenud, moodustab see endiselt märkimisväärse osa nende ekspordist. Paar aastat tagasi oli seda üle 50%, praegu veidi alla 20%. „See on tänu sellele, et muudes riikides oleme lihtsalt õnnestunud paremini,“ selgitas Arge. „USA-l on ikkagi oluline osa, number kaks sihtturg.“