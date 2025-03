Aivo Adamson uuest väljakutsest regiooni jaoks olulises ettevõttes: tahtsin enne pensionile minekut veel midagi ära teha

„Ma hakkasin sellest mõtlema juba tehingu toimumise hetkel, novembris. Mul on missioonitunne ja mõtlesin, et võtaks veel midagi enne pensionile minekut ette. Latvijas Propāna Gāze kõlab ju hästi,“ naerab Adamson.

Oma karjääri jooksul nii panganduses kui ka maanteeameti juhi kohal olnud Adamson jätkab niisiis Alexela Varahalduse Grupis ning Latvijas Propāna Gāze on nende hiljutine strateegiline investeering.

„Meil on ainus LPG mereterminal Baltikumis. Pärast sanktsioonide kehtima hakkamist, mistõttu Venemaalt enam LPG-d osta ei tohi, muutus teema eriti oluliseks. Siin on strateegilist mõtlemist palju vaja. Alexela SIA on Lätis elektri- ja gaasimüügi ettevõte ning sünergiaid siin on,“ selgitab Adamson. Ta ütleb, et nõugkogu ja selle esimehe rollid ei erine kuigivõrd Eesti sarnastest kooslustest. Hoolsuskohustus, vastutus ja muu on samad.

„Eks alguses olen Lätis rohkem kohal, aga nõukogu esimees ikkagi kätt ju ise päris mootorisse ei pane. Mul on strateegiline roll, rohkem järelevalve. Olemas on juhatus ja inimesed, kes teevad töö ära,“ ütleb Adamson.

Latvijas Propāna Gāze ühest küljest arendab edasi oma terminali, aga teisalt otsivad nad uusi LPG soetamise võimalusi. See on nende igapäevane töö. „Vaatame, kuidas turul toimetada saame. LPG nõudlus on olemas, toimumas on lihtsalt tarneahelate ümber korraldamine.“ Läti gaasivõrk on Eesti omast väiksem ehkki riigi pindala on suurem. Ta ei usu, et gaasivõrku ka laiendama asutakse kuskil ning seega on neil kui kütmise alternatiivi pakkujal huvitavad võimalused.

Küsimuse peale, miks tema lahkumine nõnda vaikselt kulges, isegi pressiteadet ei saadetud, ütles Adamson, et ega see nii suur sündmus olegi ja need inimesed, kes peavad teadma, seda ka teavad.

Alexela juhatus jääb kaheliikmeliseks

Alexela kõneisik kinnitab esmalt, et Aivo Adamson võttis tõesti vastu uue väljakutse Alexela emaettevõtte AVH Grupi koosseisus ja asus juhtima Riia vedelgaasiterminali SIA Latvijas Propāna Gāze arendamist selle nõukogu liikmena.