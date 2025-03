Tallinnas avab uksed järjekordne Lidl

„Oleme kaua oodanud, et saaksime T1 keskuse Lidli kaupluse avamise kuupäeva välja öelda ja veelgi enam ootame seda päeva, kui selle kaupluse ka avame. Lidli jaoks on käesolev aasta olnud suur laienemise aasta ja see ei ole veel kaugeltki läbi,“ sõnas Lidl Eesti kinnisvaraosakonna juht Jaan Linnas.

Kuidas kliendid uue Lidli vastu võtavad näitab aeg. Linnase sõnul on aga see täiesti uudne kontseptsioon, kuna erinevalt teistest kauplustest, asub see varem ehitatud hoones. „ Nimelt on avatav Lidl Eestis esimene, mis asub olemasolevas hoones ning olles integreeritud T1 keskusesse, loob see hea ja loogilise terviku,“ lisas T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.