Pesumasinate eluiga on vähenenud poole võrra. Teadlane selgitab: süüdi on pesu sage pesemine

Norra tehnikaülikooli teadlased Kamila Krych ja Johan Berg Pettersen uurisid, kuidas on aja jooksul muutunud kodumasinate eluiga ehk see, kui kaua need vastu peavad. Vaatluse all olid külmkapid, sügavkülmikud, pesumasinad, -kuivatid, nõudepesumasinad ja küpsetusahjud.

Selgus, et pesumasinate eluiga on 1990. aastate algusest saadik lühenenud 45 protsenti ehk 19,2 aastalt 10,6 aastale. Ka ahjude eluiga on tunduvalt langenud – 23,6 aastalt 14,3 aastale. Samal ajal on külmkappide ja sügavkülmikute eluiga sel aastatuhandel isegi veidi pikenenud.

Üldjuhul kestavad tänapäevased külmkapid, pesumasinad, -kuivatid, ahjud ja nõudepesumasinad 10–15 aastat, sügavkülmikud umbes 20 aastat.

Pesu pestakse rohkem

Uuring ei andnud lõplikke vastuseid sellele, miks seadmete eluiga vähenenud on. Samas hindasid teadlased, et pesumasinate eluea langemise taga võib olla pesukordade suurenemine. Kui 1960. aastatel pesti pesu kaks korda nädalas, siis 2000ndatel juba kaheksa korda.

Teadlaste sõnul on see muutus kooskõlas sellega, kuidas on läänemaailmas nihkunud puhtuse mõiste.

Samal ajal kipuvad inimesi tootjaid süüdistama, et nad teevadki oma seadmed kergesti kuluvaks, et tihedamini uusi masinaid müüa. Norra teadlaste sõnul näitab nende uuring aga, et kõik seadmed siiski ei kulu varasemast kiiremini. Ka teised uuringud on näidanud, et tootjad ei tee seadmeid meelega selliseks, et need kiiresti laguneksid.

Toodete kvaliteeti võib mõjutada näiteks hinnakonkurents. Samuti masinates olev liigne elektroonika ja rohkem funktsioone, mistõttu pole seadmeid enam kerge remontida, kirjutasid Norra teadlased.

