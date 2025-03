„Nii pole okei lajatada.“ Rendini hinnatõus ajas üürileandjad marru

„Väga ebameeldiv käitumine Rendini poolt. Olen tõsiselt pettunud,“ kirjutab Rendin platvormi kasutav üürileandja Kristo Sepp. „Ei ole okei olemasolevate lepingute puhul tõsta tasu 2,5 protsendilt 4 protsendi peale ehk lajatada ligi 60 protsendise hinnatõusuga olukorras, kus teenus teenib nagunii suuremat tulu kui üürid ajas tõusevad, sest baseerub protsendil üürist.“ Ta lisab, et arusaadav on, kui seda tehakse uute, aga mitte olemasolevate lepingutega.

Rendin platvormi kodulehel seisab, et „arvestades Eesti üüriturul toimunud väljamaksete hulka ja vajadust katta kasvavaid kulusid, tõstab Rendin esimesest aprillist lepingute teenustasu.“ Kodulehel on toodud välja ka soovitus, et kehtivate lepingute puhul võiks teha teenustasu osapoolte vahel võrdselt pooleks nii, et mõlemad maksavad kaks protsenti.