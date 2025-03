Saaremaal on müüki on tulnud kunagine jõukate Venemaa kodanike lastelaager, nüüdne luhtunud öko-arendus

Maavaldusel on 49 elamukrunti, mille suurus varieerub 3000 ja 6000 ruutmeetri vahel, ja sellel on kehtiv detailplaneering aastast 2004. Kruntide müük toimub paralleelselt kahe erineva kanali kaudu: kohtutäiturite oksjoniportaalis ja tavapärases kinnisvaramüügiportaalis. Kinnistu alghind oksjonil on 375 000 eurot. Kinnistuga saab tutvuda ka eraldi müügiportaalis.

„Tegemist on arendusprojektiga ning seoses algatatud täitemenetlusega, mille üksikasju ma ei saa avaldada, on pandud kinnisasi sundmüüki ja kohtutäitur müüb seda enampakkumisel,“ selgitas kohtutäitur Rocki Albert ehituslehele. Samuti toob Albert välja, et kuigi vara müüakse täitemenetluses, saab omanik siiski püüda müüa oma vara paralleelselt. Kui leidub ostja, siis võivad osapooled, sealhulgas võlausaldajad ja täitemenetluses osalevad sissenõudjad, anda oma nõusoleku, et vara müüakse enne oksjonit.