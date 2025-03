ARVAMUS | Kolm hübriidtöö müüti tänases tööelus

Hübriidtöö on kombinatsioon kaug- ja lähitööst (füüsilises ühises ruumis), kuid sageli aetakse seda sassi spetsiifiliselt kaugtööga (töövorm, kus töötatakse pea 100% alati distantsilt). Kuigi äärmuslikke lahendusi – ainult kontoris või ainult distantsilt töötamine – on lihtsam mõista, seisneb hübriidtöö edukus tasakaalus. Seejuures ringleb mitmeid levinud müüte, millest enam hakkavad silma need kolm:

Müüt 1: hübriidtöö on nagu vabakasvatus ega vaja reegleid

Kui pandeemiaajal hakkas suurem osa organisatsioone distantsilt töötamist võimaldama, olid levinud nn põlve otsas lahendused, mis tol hetkel toimisid. Üsna pea saadi aru, et kodukontoris töötamiseks on vaja kokku leppida ühised reeglid. Ka hübriidtööd ei saa ajutise lahendusena käsitleda, samuti ei ole see vabakäigul toimiv töövorm, kus igaüks tegutseb oma suva järgi. Nagu kõik teised töökorralduse aspektid, vajab ka hübriidtöö selgelt defineeritud reegleid. Need peavad arvestama töötegemist nii distantsilt kui ka füüsilistes tööruumides.

Müüt 2: rohkem aega kontoris tähendab automaatselt suuremat produktiivsust ja tiimi tulemuslikkust

Paljud organisatsioonid lähemal ja kaugemal on suurendanud kontoris töötamise osakaalu põhjendusega, et produktiivsus ja tulemuslik koostöö on vähenenud. Rohkem kontoripäevi aga ei pruugi seda automaatselt tagada. Kaugtööd tehes tekkinud probleemide põhjused on üldjuhul kusagil sügavamal ning tõenäoliselt kanduvad need ka füüsilistesse tööruumidesse.