Uus Nokia? Soome ettevõte plaanib turule tulla revolutsioonilise väikese tuumajaamaga

Nad hindavad, et see saab olema maailma esimene kommertskasutuses olev väikese moodulreaktoriga (SMR) tuumaelektrijaam.

2023. aastal asutatud ettevõte on oma projekti jaoks kogunud 22 miljonit eurot uut rahastust. Suurem osa sellest on pärit Taani riskikapitaliettevõttelt 92 Ventures, mis on spetsialiseerunud tuumatehnoloogia ettevõtetele.