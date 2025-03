Niinimetatud Eloni maks. USA firmad turundavad X-is, et mitte sattuda kättemaksu ohvriks

„Seda võib kutsuda Eloni maksuks,“ kirjutab väljaanne. Nimelt suhtles USA väljaanne 13 turundusvaldkonna tegijaga, kes tõid esile, et X-is reklaamimist võib pidada sisuliselt kuluks, mida on vaja teha poliitiliselt laetud ajastul, kus Muskist on saanud Donald Trumpi valitsemisaja keskne jõud. Enamik neist ei soovinud oma nime alt rääkida, kuna kardetakse kättemaksu.