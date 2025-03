Vandeadvokaat: kas Jan Uuspõllu kaasus tegi kinnisvara järelturu katki?

Hiljutine Jan Uuspõllu maamaja juhtum tõstis pinnale ühe kinnisvaraturu valusa probleemi: müüjate vastutuse varjatud puuduste eest, mis võivad ostjatelt tuua nõudeid veel aastaid pärast tehingu sõlmimist. Kas see tähendab, et kinnisvara müümine on muutunud lootusetult riskantseks või on lahendus siiski olemas, kirjutab RASKi vandeadvokaat Artur Sanglepp.