Ernst & Young Baltic valis Eesti aasta ettevõtja. Tiitli võitis ÖÖD Group

„ÖÖD majad on palju enamat kui pelgalt arhitektuur – see on elamus. Me ei müü ainult maju, vaid loome täiesti uue viisi, kuidas inimesed saavad looduses viibida,“ ütles EY Eesti Aasta Ettevõtja 2025 laureaat Andreas Tiik. „Meie majades saab ööbida erilistes kohtades üle maailma, ilma et see häiriks looduse ilu ja tasakaalu.“

„Andreas ja Jaak Tiik on erakordsed ettevõtjad, kes mitte ainult ei ehita silmapaistvaid tooteid, vaid loovad uusi ärimudeleid ja tuntust Eestile,“ ütles EY Eesti partner ja konkursi eestvedaja Ranno Tingas. „Nad on toonud Eesti disaini ja arhitektuuri maailmatasemele ning leidnud viisi, kuidas muuta see edukaks, jätkusuutlikuks ja skaleeritavaks äriks.“

Vendade Tiikide visioon ei piirdu pelgalt majade tootmise ja müügiga – nad pakuvad võimalust neid lühiajaliselt üürida läbi strateegilise partnerlusmudeli. ÖÖD majad on leidnud koha eksklusiivsetes paikades nagu Šotimaa viskivabrikud, Põhja-Norra virmaliste vaatluspaigad, Baja California veinipiirkond ja Balile rajatav luksuskompleks. See ärimudel võimaldab hotellidel, suusakeskustel ja turismipiirkondadel lisada oma teenustele erilise majutusvõimaluse.

„Andreas ja Jaak on oma rahvusvahelise edu ehitanud absoluutsele järeleandmatusele kvaliteedis. ÖÖD peegelmajad ei ole asjad - need on tunne. Ja kui seda tunnet võimedada unikaalsete asukohtadega üle maailma, on konkurentidel raske neil kannul püsida.“ ütles žürii liige Kaidi Ruusalepp. „ÖÖD Grupi teeb unikaalseks ka ärimudel, mida on majade tootmiselt ja müügilt oskuslikult laiendatud segmenti „Cabin as a Service.“

ÖÖD Group on tuntud ka oma innovaatilise tootearenduse poolest – nad töötavad välja iseseisvalt elektrit tootvaid päikesepaneelklaasiga maju, samuti uusi modulaarseid lahendusi, mis võimaldavad kohandada tubade paigutust vastavalt vajadusele.

