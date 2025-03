Gümnasistid: üksi elamiseks võiks piisata 2000eurosest palgast

Kui 1500 eurot saab kätte, siis võiks küll üksi kindlasti ära elada, arvas Heleri Lota ning ütles, et kõik rahalised otsused saab ju ise teha ja otsustada, kui palju kulutada raha söögile ja üürile.

Samas unistavad noored, et tööle minnes võiks sissetulek olla 3000 eurot, et elu mugavalt ära elada ja raha ka säästa.

Ootused kasvavad

Möödunud aastal selgus CVKeskus.ee tööportaali ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust, et noored soovivad saada 1899-eurost netopalka.

Kuus aastat tagasi soovisid 16–24-aastased noored teenida keskmiselt 1428 eurot kätte. Noorte palgaootuste kasv on kiirem kui teistel vanuserühmadel – näiteks 25–34-aastaste töövõtjate palgaootused on kerkisid mullu 6% ja 35–44-aastastel 7%.

„Noored on soovitud palga küsimise osas teistest vanuserühmadest enesekindlamad,“ tõi uuringu tulemustest esile CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler ja lisas, et kui 17% töötajatest hindasid tõenäoliseks, et nad saavad peagi oma soovitud töötasu, siis noortest pidasid soovitud palga teenimist tõenäoliseks tervelt 31%.