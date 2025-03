Enne koroonapandeemiat sõltusid paljud Euroopa tehased Hiina allhankijatest. Pandeemiast tekkinud tarneahela häired viisid lausa tootmiste seiskumiseni Euroopas, peale mida hakati rääkima, et allhanked on vaja tuua tagasi Euroopasse. Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai ütleb, et Euroopa Liidu poliitilisel tasandil küll rõhutati tootmise Euroopasse kolimise tähtsust, aga praktikas pole suurt muutust võimalik täheldada.