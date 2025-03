Naftaturu hinnašokk. „Turul saab olema liiga palju kütust ning see on tarbijatele hea uudis“

„Kütusehindade prognoosimine on alati olnud keeruline. Ajalugu on näidanud, et piisab ühest uudisest, et hinnad liiguksid ootamatus suunas. Trumpi presidendiks saamisest alates on maailm elanud täiesti uues reaalsuses. Majandus on ebastabiilne – kui varem olime harjunud, et päike tõuseb idast, siis nüüd on korrapärasus kadunud. Pidevalt muutuva kaubanduspoliitika ja tariifidega kaasneb pidev draama ja segadus,“ sõnas Terminali juhatuse liiga Alan Vaht.