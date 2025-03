„Tule taevas appi!“ Ansip kritiseeris valitsust ja kaitses põllumajandushiidu

Konverentsil arutati, kuidas pöörata Eesti majandus taas tõusule pärast kümmet kvartalit kestnud langust. Hoolimata viimase kvartali 1,2-protsendilisest tõusust näitas kohapealne küsitlus, et enamik konverentsil osalejaid ei usu, et majanduslanguse põhi on käes. Seejuures pidasid ettevõtjad konkurentsivõime languse peamiseks põhjuseks valitsuse poliitikat.