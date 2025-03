Kaitseministeerium toetab kolme Eesti ettevõtet Euroopa Kaitsefondi projektide juhtimisel

Nende kolme edu saatnud ettevõttega sõlmis kaitseministeerium vastastikused heade tahete kokkulepped projektitaotluste kirjutamiseks ning 2025. aasta Euroopa Kaitsefondi taotlusvoorus osalemiseks. Kaitseministeerium annab võiduprojektide kaasfinantseeringuks kokku ligikaudu 900 000 eurot, kuid seda eeldusel, et Eesti ettevõtete esitatavad taotlused osutuvad Euroopa Kaitsefondi 2025. aasta taotlusvoorus edukaks ning saavad Euroopa Komisjoni toetusrahastuse. Tulemused selguvad 2026. aasta suveks.

Kaitsetööstuse asekantsleri kohusetäitja ning hindamiskomisjoni liige Miiko Peris märkis, et Eestile on oluline Euroopa ja Eesti kaitsetööstuse areng õhuründemoona ja veealuse kriitilise taristu kaitse vallas. „Oleme veendunud, et välja valitud Eesti juhtpartnerid on võimelised Euroopa konsortsiume juhtima ja EDFi programmis edukalt osalema. Mul on hea meel, et Eesti riik saab oma ettevõtteid toetada nii kaasfinantseeringu kui ka nõu ja jõuga,“ ütles Peris.