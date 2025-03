LUGEJA KÜSIB | Kas tööandja saab nõuda ületunnitöö tegemist?

Töötaja küsib: „Töötan väikeses poes kassapidajana ning sel kuul on juba mitu korda juhtunud, et õhtune vahetus hilineb tööle või teda ei tulegi. Tööandja on käskinud siis minul tööl lõpuni olla, kuid sellest tekivad ju ületunnid. Kas tööandja saab mind sundida ületunde tegema?“