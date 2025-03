Euroopa Liit toetab Ragn-Sellsi fosfori taaskasutuse tehast 27 miljonit euroga

Saluste juhib Ragn-Sells Eesti ringmajandusprojekti, mis, sarnaselt Saksamaa ja Rootsi projektidega, annab siinsetele tööstusjäätmetele uue elu. Eestis on Ragn-Sells välja töötanud unikaalse lahenduse, mille abil saab kaltsiumit ja räni sisaldavatest mineraalsetest tööstusjäätmetest toota erinevaid toormeid.

Antud tehnoloogia annab võimaluse väärindada ka täna kasutuna seisvaid jäätmeid, nagu mägedesse ladestatud põlevkivituhk. Koostöös mitmete Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtetega on juba saadud positiivsed testitulemused, mis kinnitavad, et see taaskasutatud materjal sobib põrandakatete, aknaraamide, värvide ja mitmete muude igapäevaste tarbeesemete tootmiseks.