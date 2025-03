Raul Eamets: palgakasv on suurendanud ettevõtjate tööjõukulusid

Kui võrdleme eelmise aasta IV kvartalit 2023. aasta neljanda kvartaliga, siis selgub, et aastaga on tööjõukulud kasvanud 11 protsenti finantssektoris ning 10 protsenti kinnisvaraalases tegevuses, veonduses ja energeetikas. Kaubanduses ja majutuses ning toitlustuses on kasv olnud 8 protsenti, tööstuses 2 protsenti ning avalikus halduses 6 protsenti.

Kõige suurem kasv haldus- ja abitegevustes

Kui vaatame tööjõukulude muutumist majanduse languse algusest ehk 2022 esimesest kvartalist, siis kõige rohkem on tööjõukulud kasvanud haldus- ja abitegevustes, kus on ka madalad palgad. Seega on arusaadav, et väga kiire inflatsiooni tingimustes oli vaja selles sektoris palku tõsta, muidu inimesed ei oleks raske füüsilise töö peale tulnud.